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HaberlerSağlık

Cilde parlaklık veren pırasa maskesi tarifi

İçerdiği vitaminler sayesinde cilde birçok faydası olan pırasa maskesi cilde parlaklık vererek sağlıklı görünmesini sağlar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pırasa maskesi için hangi malzemeler gereklidir? İşte tarifi

Cilde parlaklık veren pırasa maskesi tarifi

Pırasa; içerdiği mineral ve vitamin değerleri ile sağlık açısından oldukça faydalı olan bir kış sebzesidir. Pırasa; ayrıca cilde olan faydası ile maske yapımında da kullanılabilmektedir. Özellikle; cilde parlaklık vererek canlanmasını sağlamaktadır.

Pırasa maskesi ile cildinizin nem ihtiyacını karşılar ve dış etkenlere karşı korur. Düzenli olarak pırasa maskesi yapmanız halinde cildinizin daha rahat nefes almasını ve doğal canlılığını kazanmasını sağlayabilirsiniz. Haftada bir kez bu maskeyi uygulamanız gerekmektedir.

Pırasa Maskesi Malzemeleri

  • 1 adet pırasanın beyaz kısımları
  • ½ yarım çay bardağı süt
  • ½ şişe maden suyu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pırasa Maskesi Nasıl Yapılır

  • Pırasayı blendır ile iyice inceltin ve içine zeytinyağını ilave edin.
  • Daha sonra sütü de ekleyerek 10 dakika bu karışımı bekletin.
  • 10 dakika sonra karışımı süzün.
  • Posasını parmaklarınızla cildinize uygulayın.
  • 10 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.
  • Yarım şişe maden suyu ile yüzünüze soğuk kompres uygulayın.
  • Süzdüğünüz pırasanın suyunu bir şişeye koyup; akşamları tonik yerine kullanabilirsiniz.
  • Bu hazırladığınız toniği 4 gün sonra yenilemeniz gerekir.

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