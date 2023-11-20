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        Haberler Sağlık Cildi ışıl ışıl yapan içecekler: Cilt bakımı niyetine tüketebileceğiniz sağlıklı içecekler

        Cildi ışıl ışıl yapan içecekler: Cilt bakımı niyetine tüketebileceğiniz sağlıklı içecekler

        Cilt sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Cildimiz, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan ve bizi sağlıklı gösteren bir organdır. Cilt sağlığımızı korumak için cilt bakım ürünlerini kullanmanın yanı sıra, sağlıklı içecekler tüketmek de cilde iyi gelen alternatif yollardan birisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:21
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        ZENCEFİL SHOTLAR

        Zencefil shotlar ciltte iltihaplamayı engeller ve lekeleri engeller. Aynı zamanda bağırsak florasına yararlı olan zencefil cildin sağlıklı görünmesini sağlar.

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        KEREVİZ SUYU

        Kereviz suyu ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olur ve yüksek oranda su içerdiği için ciltte nem depolar. Cilt dokusunu besler ve sağlıklı yağ seviyelerini destekler.

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        HAVUÇ SUYUNUN CİLDE FAYDASI

        Havuç suyu yüksek A vitamini içerir ve ciltte retinol etkisi gösterir. Aynı zamanda havucun içerisindeki Beta karoten bileşeni cildin parlamasına yardımcı olarak hücre artışını sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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