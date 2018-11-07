Cildimiz de kanser işareti olabilecek o 7 belirti!

Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kanserin görülme sıklığı; Sigara, sağlıksız beslenme, düzensiz yaşam gibi nedenlerle her geçen gün artıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser, önemsenmeyen belirtilerle sinsice ilerliyor. Kanser bazen, vücudun koruyucu örtüsü olan cilt üzerinde de olağandışı sinyaller verebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü Dermatoloji Uzmanı Füsun Bilgin Karahallı, çeşitli kanser türlerinin cilt üzerinde ortaya çıkabilen belirtileri hakkında bilgi veriyor.

CİLDİMİZ DE KANSER HABERCİSİ OLABİLİR

Kanser türleri bazen cilt üzerinde de çeşitli belirtiler gösteriyor. “Paraneoplastik dermatoz” adı verilen bu belirtiler çok sık görülmese de ortaya çıktığı zamanlarda kötü huylu tümörlerin en güçlü belirtisi olabiliyor. Cildin verdiği 7 belirti ve işaret ettiği kanser türleri şöyle sıralanıyor.

1) En sık görülenlerden bir tanesine “akantozis nigrikans” adı verilir. Kendini genellikle boyun, koltuk altı gibi büklüm yerlerinde kahverengimsi, kadifemsi kabarıklıklarla gösterir. Bu lekeler 40 yaşından sonra aniden çıkıyorsa ve hastada daha önce obezite veya diyabet şikayeti görülmediyse mide kanseri riski taşır. Mide kanserinde en sık görülen şikayetler arasında olmakla beraber diğer abdominal kanserlerde de görülebilir. Aynı lekelenmeler ergenlerde, diyabete ve obeziteye eğilimli kişilerde de (kanser riski taşımasa da) görülebilmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemi ile diyabete ve obeziteye yatkınlık gibi hasta öyküleri teşhiste ayırt edici özellik taşımaktadır.

2) “Balık pulu deri” anlamına gelen “iktiyozis” durumunda deride kuru, beyaz, kahverengi pullar görülmektedir. Doğumsal bir takım hastalıklarda da oluşabilir. Ancak erişkin çağda aniden ortaya çıkması halinde kötü huylu tümör düşünülmektedir. En sık görülen hali “işkembe eli” denilen hodgkin lenfomadır ve en yaygın olarak akciğer kanserinde görülmektedir.

3) “Leser trelat” belirtisinde açık koyu kahverengi kabarık bozukluklar görülmektedir. Bunlar yaşlılıkta deride görülen kahverengi kabarık bozukluklarla karıştırılmamalıdır. Kansere eşlik eden en önemli ayrıştırıcı belirti; aniden çoğalıp kaşıntı yapmasıdır. Mide bağırsak sistemi kanserlerinde yaygın olarak görülmektedir.

4) “Bazex sendromu” adı verilen belirtilerde; diz, dirsek, kulak, tırnaklar, el ve ayaklarda görülen hafif mor, kırmızı çevreli, üstü kalın pullu sedef ya da nasır gibi yaralar meydana gelir. Bazex sendromu ile diğer türlerden daha sık karşılaşılmaktadır. Genellikle gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri ve akciğer kanserlerinde görülmektedir.

5) “Eritema giratum repens” adı verilen tabloda ağaç gövdesi gibi dalgalı bir görünüm oluşmaktadır. Gittikçe çevreye doğru yayılan bu izler önemli bir kanser belirtisidir. Akciğer, yemek borusu ve meme kanserlerine işaret edebilir.

6) Sık olarak görülen “Sweet sendromu” ile lösemi ve lenf kanserinde karşılaşılmaktadır. Ani ateş yükselmesi ile karekterize morumsu kırmızımsı döküntüler oluşur. Özellikle kollarda görülmektedir.

7) Sonradan oluşan kıllanma akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinde görülebilmektedir. Bu kıllanmalarda tüy yapısı “Lanugo adı verilen bebeklerdeki renksiz, küçük, yumuşak ve tüy şeklinde kısa kıllara benzeyip vücutta aniden belirmesiyle dikkat çekmektedir.

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