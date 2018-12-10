Dante, Napoli kralının konuğu olarak katıldığı şölende neden yemekleri üstüne başına sürmüştü? Ortaçağ’da çatal kaşık olmasına rağmen insanlar neden elle yemeyi tercih ediyordu? Kıtlık dönemlerinde mutfak nasıl bir yaratım alanına dönüştü? Antik ve Ortaçağ düşünürlerinin tatlara duyduğu yoğun ilgi nereden kaynaklanıyordu? Bu ve benzeri soruların izini süren Ortaçağ tarihçisi Massimo Montanari, Can Yayınları'ndan çıkan Çileklerin İsyanı kitabında okuru da yanına katarak Batı dünyasının sofra tarihinde renkli bir yolculuğa çıkıyor.

Yemek ve sofra kültürü üzerinden bir kültür tarihi okuması yapan Montanari, tarihi belgeler, edebiyat metinleri, yemek kitapları gibi kaynaklardan yola çıkarak canlı bir anlatımla yeme içmenin salt beslenmek anlamına gelmediğini göz önüne seriyor. Çileklerin İsyanı okurlara, sofranın ekonomiye, politikaya, toplumsal ilişkilere ve bir toplumun entelektüel, felsefi ve dini paradigmalarına dair pek çok ipucu barındırdığını, yani sofranın aslında “dünya”yı anlattığını gösteren lezzetli bir şölen sunuyor.





Massimo Montanari

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