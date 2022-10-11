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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi

Belçika basını, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet golünü atan Michy Batshuayi'yi yere göğe sığdıramadı. Dünya Kupası öncesinde golcü oyuncunun performansı ülkesinde sevinçle karşılandı. Batsman'ın 90+5'te attığı golü manşetlerine taşıyan Belçikalılar, "Çılgın maçın kahramanı Michy Batshuayi oldu" dedi

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  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 9.haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 90+5'te gelen golle 5-4 mağlup etti ve zirve yolunda kritik bir galibiyete imza attı.
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Şüphesiz, zaferin mimarlarından bir de 88'de oyuna giren ve 90+5'te üç puanı getiren golü atan Michy Batshuayi'ydi...
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Belçikalı oyuncunun attığı bu gol ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Michy'nin bu performansını yere göğe sığdıramayan Belçika basını, oyuncuyu öve öve bitiremedi.
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    FENERBAHÇE KAYIP YAŞAMADI

    Belçika'da yayın yapan "lookcharms.com" adlı site, Batshuayi'nin galibiyet golünü atmasının ardından Fenerbahçe-Karagümrük maçına geniş yer ayırdı. 
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nde Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, karşılaşmanın 88.dakikasında oyuna girerek, Sarı-Lacivertliler'e çılgın maçın 90+5'inci dakikasında galibiyeti getiren golü attı, çılgın maçın kahramanı oldu."
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    "Fenerbahçe, Batshuayi'nin attığı golle puanını 17'ye çıkardı ve şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı."
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    67 DAKİKADA BİR GOL ATTI

    "trivela.com" adlı site de "Batshuayi'nin golüyle, Fenerbahçe çılgın maçı 5-4 kazandı" başlığıyla verdiği haberde; "Batshuayi'nin sahaya çıkmasıyla ev sahibi ekip muazzam bir rahatlama yaşadı. Batshuayi oyuna girene kadar Fenerbahçe zorlandı" dedi. 
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'ye transferin son günlerinde katılan Batshuayi, şu ana kadar Sarı-Lacivertli formayla 3'ü Avrupa Ligi, 3'ü de Süper Lig olmak üzere altı maça çıktı.
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 201 dakika süre alırken, 3 kez ağları havalandırdı. 
  • Çılgın maçın kahramanı: Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

    Bu gollerin ikisi Avrupa'da biri ise Süper Lig'de geldi. Batshuayi, ortalama 67 dakikada ağları sarsmış oldu.

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