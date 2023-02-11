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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 11 Şubat 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
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11 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar bu akşam 21.30'da açıklandı. İşte 11 Şubat 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Son dakika: AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 11 Şubat 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan 11 Şubat Cumartesi Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar bu akşam açıklandı. Binlerce vatandaşın şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 11 Şubat 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

11 ŞUBAT 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 - 11 - 16 - 46 - 59 - 69

JOKER 25 + SÜPERSTAR 52

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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