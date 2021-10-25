Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Sayısal Loto
ABONE OL

Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Son dakika: 25 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu

25 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından açıklandı. Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası sonuçlarını araştırıyor. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto 25 Ekim sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Son dakika: 25 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu

Sayısal Loto tutklunlarının heyecanla beklediği 25 Ekim Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Sayısal Loto çekilişlerinin Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü yapılıyor. İşte 25 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 EKİM 2021: 7 - 22 - 30 - 37 - 60 - 67 + 61

HABERTÜRK SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

On numara sonuçları AÇIKLANDI! On numara 25 Ekim 2021 çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM 25 Ekim On Numara sonuçları belli oldu!
10 yaşındaki Elçin tarladan dönerken buldu... İncelemeye alındı - Haberler
YAŞAM 10 yaşındaki Elçin buldu... İncelemeye alındı
Vanlı tamirci, topladığı ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor
YAŞAM Ağaç parçalarından süs eşyasına
Mısır çölünde oluşan doğa harikası: Reyyan Vadisi Şelalesi
YAŞAM İnanılmaz ama gerçek... Çölün ortasında akıyor
Gelin ve damattan şaşırtan kıyafet
YAŞAM Görenler şaşırdı... Tatbikat gibi düğün!
79 yaşındaki 'kitap kurdu' öğrencilere örnek oluyor
YAŞAM 79 yaşındaki 'kitap kurdu' öğrencilere örnek oluyor
Japon Parkı sonbahar renklerine büründü
YAŞAM Japonya değil Konya
Hayvanseverlerle buluşturulan sahipsiz köpekler sıcak yuvaya kavuşuyor
YAŞAM Sahipsiz köpekler sıcak yuvaya böyle kavuşuyor
Düzce'deki yaylalara sonbaharın renkleri hakim oldu
YAŞAM Düzce'deki yaylalara sonbaharın renkleri
Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında
YAŞAM Kış hazırlığı yaparken görüntülendiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.