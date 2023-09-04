Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 4 Eylül 2023! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi 4 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklamasının ardından bilet sorgulamaları hız kazandı. İşte 4 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 4 Eylül 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları

        4 EYLÜL 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        3 - 37 - 70 - 80 - 86 - 90

        JOKER 39 + SÜPERSTAR 2

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        REKLAM

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        Cezanın da böylesi
        Cezanın da böylesi
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu