Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSayısal Loto
ABONE OL

Çılgın Sayısal Loto sonucu açıklandı! 24 Ekim Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları TIKLA, ÖĞREN

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango oyunlarında sürprizler ve yenilikler devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto Seda Sayan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında düzenlendi. Oyun severlerin 73 milyon liranın sahibi olabilmek için 6 şanslı rakamı doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte 24 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonucu açıklandı! 24 Ekim Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları TIKLA, ÖĞREN

Milli Piyango İdaresi, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını TV8 ekranlarında açıkladı. Oyun severler kuponlarını hazırladı. Çılgın Sayısal Loto oyununda toplam 73 milyon TL ikramiye veriyor. İşte 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

24 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 13, 15, 27, 59, 75 Joker 28

MİLLİ PİYANGO ŞANS OYUNLARI SONUÇLARI İÇİN TIKLA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker),5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geveze Çizmeli Kedi masalını okuyor
YAŞAMGeveze Çizmeli Kedi masalını okuyor
Kahvaltı için alternatif tarifler
YAŞAMFarklı ve pratik kahvaltılık tarifler!
Birbirinden lezzetli Sivas yemekleri
YAŞAMSivas'ın en meşhur lezzetleri!
'Yumurtalı kahve olur mu?' demeyin... İşte tarifi
YAŞAM'Yumurtalı kahve olmaz' demeyin... İşte tarifi
Hafta sonu için sürdürülebilir tarifler
YAŞAMZamandan ve malzemeden tasarruf etmenin yolu...
Düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir... Yanıt bu fotoğrafta - Haberler
YAŞAMDüşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir... Yanıt bu ...
'Nasıl başladı? Nasıl bitti?' akımı fenomen olmaya devam ediyor - Haberler
YAŞAMİnterneti sallayan akım! Nasıl başladı? Nasıl bitti?
Artvin'de bulundu... "Dünyanın en yaşlısı olabilir" - Haberler
YAŞAMArtvin'de bulundu... "Dünyanın en yaşlısı olabilir"
İnşaat alanında tesadüfen bulundu... Çalışmalar durduruldu - Haberler
YAŞAMİnşaat alanında tesadüfen bulundu... Çalışmalar ...
Duygu Nevşe Şener ile Ceviz Çocuk Masalı
YAŞAMCeviz Çocuk masalı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X