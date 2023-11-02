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        Haberler Sağlık Cilt kanseri hastası için SGK, akıllı ilacı 'tedbiren' ödeyecek

        Cilt kanseri hastası için SGK, akıllı ilacı 'tedbiren' ödeyecek

        İzmir'in Çiğli ilçesinde cilt kanseri hastası Özkan Özcan (45), tedavisi için gerekli olan, ancak SGK'nın ödeme kapsamında olmayan 'Optivo' adlı akıllı ilacın karşılanması amacıyla dava açtı. Mahkeme, ilacın hekimin uygun gördüğü tedavi süresince davacının tedavisinde kullanılmak üzere bedelinin ileride gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere kesinti yapılmaksızın SGK tarafından tedbiren karşılanmasına hükmetti. Özcan, "Dava sonunda ilacımı ücretsiz almak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:43
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        Mahkemeden emsal karar! Cilt kanseri hastası için SGK, akıllı ilacı 'tedbiren' ödeyecek
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        Çiğli ilçesinde yaşayan Özkan Özcan, mayıs ayında rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Ege Üniversitesi’nde yapılan kontrollerde Özkan Özcan'da cilt kanseri tespit edildi. Doktor, Özcan'a 'Optivo' adlı akıllı ilacı kullanmasını reçete etti. 24 kür uygulanması gereken ilacın her bir kürünün fiyatı 44 bin TL olunca Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da karşılanmayan bu ilacı alamadı. Tedavisi için önemli olan ilaca ulaşabilmek için Özcan, avukatı Senem Demirel Acar aracılığıyla konuyu İzmir 12'nci İş Mahkemesi'ne taşıdı. Dava görülürken, mahkeme ara kararını açıkladı. İlacın hekimin uygun gördüğü tedavi süresince davacının tedavisinde kullanılmak üzere bedelinin ileride gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere kesinti yapılmaksızın SGK tarafından tedbiren karşılanmasına hükmetti.

        Ara kararın kendisini mutlu ettiğini belirten Özkan Özcan, "Cilt kanserine yakalandım. İlaç kullanmaya başladım. 44 bin lira her bir kürü. 24 kür var. Maddi gücüm yetmedi. Konuyu mahkemeye taşıdık. Şu an ilacı ücretsiz almaya başladım. Dava sonunda ilacımı ücretsiz almak istiyorum" dedi.

        "EMSAL BİR KARAR"

        Özkan Özcan'ın avukatı Senem Demirel Acar ise "Müvekkilim ilacı alamayınca, SGK'ya karşı İzmir 12'nci İş Mahkemesi’nde dava açtık. Özkan'ın bu ilacı kullanmasının hayati önem arz ettiğini belirttik. Yaşam hakkının savunulması için bu ilacın yargılama sonunda değil, yargılama sürecinde de tedbiren verilmesi gerektiğini ifade ettik. Çünkü Özkan'ın her geçen gün hastalığı ilerliyor. İlacı alamadığı her geçen gün hayati risk oluşuyor. Mahkeme de bu ilacın tedbiren Özkan'a verilmesini hükmetti. Karar hem Özkan'ı hem bizi mutlu etti. Özkan toplam 24 kür alacak. Yargılama sonunda da Özkan'ın ilacını tamamen ücretsiz almasını temenni ediyoruz. Bu tüm kanser hastaları için ümit olacaktır. Tüm kanser hastalarına bu ilacın ücretsiz ulaşımının sağlanması gerekmektedir. Çok önemli ve emsal bir karar" dedi.

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