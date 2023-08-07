Haberler Sağlık Cilt kanseri riskini 3 kat artırıyor! Güneş yanığına karşı 10 kritik kural

Cilt kanseri riskini 3 kat artırıyor! Güneş yanığına karşı 10 kritik kural Genellikle açık renk tene sahip olan kişileri daha fazla etkileyen güneş yanıklarında doğru müdahale ve tedavi son derece önem taşıyor. Masum sanılan pek çok yöntem güneş yanığının daha da kötüleşmesine yol açabiliyor. Örneğin cilde sürülen yoğurt, süt ürünlerinde bulunan bakteriler ile ikincil bir enfeksiyona neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceyda Çaytemel, güneş yanıklarında cildiniz iyileşmeden asla dışarıya çıkmamamız gerektiğini belirterek, "Vücudunuzdaki sıvı kaybını yerine koymak için bol sıvı tüketmeli ve tahriş etmeyecek bir nemlendiriciyle cildinizi sık sık nemlendirmelisiniz. Ağrı ve kızarıklığı hafifletmek için soğuk suyla ıslatılmış havlu gibi soğuk kompresler de fayda sağlayacaktır" dedi Habertürk Giriş: 07.08.2023 - 16:27 Güncelleme: 07.08.2023 - 16:27 facebook

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Çaytemel, cildin ultraviyole (UV) ışığına aşırı maruz kalmasına verdiği tepkinin güneş yanığı olarak tanımlandığını belirterek, "Güneş nedeniyle hem UVA ve hem de UVB radyasyonuna maruz kalıyoruz. UVB radyasyonu eritem, bir başka deyişle kızarıklık oluşturmada UVA'dan çok daha güçlü bir etkiye sahip. Aşırı ve ani maruziyet sonucunda cilt kendisini korumak için kalınlaşıyor ve melanin denilen renk pigmentini daha fazla üretmeye başlıyor. Bunun sonucunda da güneş yanığı oluşuyor" dedi.

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Dr. Çaytemel, zararlı güneş ışınlarının cilt bağışıklığını baskılamasına ek olarak cilt hücrelerinde doğrudan DNA hasarına da yol açabildiğini vurgulayarak, "Üstelik güneş ışınlarına sık maruz kaldığımızda DNA hasarı kalıcı hale gelebiliyor ve bu tablo cilt kanserleri için önemli bir risk oluşturuyor. Öyle ki 10 yılda beş güneş yanığı veya her 10 yılda bir güneş yanığı oluşumu, ölümcül bir kanser türü olan melanom riskini üç katına kadar artırabiliyor" diye konuştu.