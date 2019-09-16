Cilt lekelerinin en büyük nedeni; hamilelik boyunca oluşan lekeler, yaşlanma nedeniyle oluşan lekeler, doğum kontrol haplarının neden olduğu lekeler, güneşin zararlı ışınlarını neden olduğu lekeler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Cilt lekeleri kahverengi ve değişik boyutlarda olabilmektedir. Cilt lekelerinin en önemli neden ise; cildin melanin düzeyinin yükselmesidir.

Bu lekelerin bazılarında boyut büyük olması nedeniyle görünüm açısından rahatsız edici bir durum ortaya çıkar. Ciltte bulunana lekelerin giderilmesi için; kimyasal peeling ve lazer gibi bir takım metotlar kullanılmaktadır.

Cilt lekelerinin evde bazı uygulamalar ile azaltabilme imkanınız da olabilmektedir. Elma sirkesi, limon, soğan ve sarımsak gibi bazı doğal bitkilerden faydalanabilirsiniz. Cilt lekeleri büyüme yapması ve hiçbir neden yokken çıkması halinde mutlaka bir cilt uzmanına görünmekte fayda vardır.

Cilt Lekeleri İçin Doğal Yöntemler