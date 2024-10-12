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        Cilt sağlığı ve güzelliği için tüketmemeniz gereken gıdalar nelerdir?

        Cilt güzelliği hem sağlık hem de görsel açıdan çok dikkat ettiğimiz ve önem verdiğimiz bir önceliktir. Cildimize ne kadar iyi bakarsak hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak pozitif etkisini görürüz. Peki cildimiz için hangi gıdalardan uzak durmalıyız? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:00
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        Yüzlerce farklı krem, losyon ve ilaç kullanarak cildimizi her zaman güzel ve sağlıklı tutmaya çalışırız. Bunların dışında cilt güzelliğimize asıl etki eden ise tükettiğimiz gıdalardır. Cildimiz için hangi besinlerden uzak durmalıyız? Detaylar haberimizde...

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        Nutrikosmetikler: Güzelliğin içsel yüzü

        Güzellik içeriden başlar en azından, nutrikosmetikler üzerine yapılan yeni çalışmalar bunu öneriyor. Nutrikosmetik araştırmaları, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi besinlerin cildinizin görünümünü ve sağlığını nasıl etkilediğine odaklanıyor.

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        Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, bu yeni araştırmalar daha iyi görünümlü bir cilt için hangi yiyeceklerin yenmesi ve kaçınılması gerektiği konusunda daha fazla bilgi sunuyor.

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        Cildinize iyi gelen besinler

        Kalbiniz için sağlıklı olan yiyecekler, genellikle cildiniz için de faydalıdır. Bu besinler, cildinize giden kan akışını ve cilt hücrelerinizin sağlığını iyileştirebilir. Daha iyi görünen bir cilt için diyetinize eklemeniz gereken bazı yiyecekler şunlardır:

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        Sağlıklı doymamış yağlar: Avokado, balık, kuruyemiş ve fasulye gibi yiyecekler.

        Antioksidanlar ve vitaminler: Cilt hücrelerine verilen zararı azaltan bol miktarda meyve ve sebze.

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        Yağsız protein: Ciltte kolajen ve elastin oluşturmak için gerekli amino asitleri sağlayan protein kaynakları.

        Düşük glisemik indeksli karbonhidratlar: Sebzeler, meyveler ve tam tahıllar gibi yiyecekler, kan şekeri ve insülin seviyelerinizi dengede tutmanıza yardımcı olur.

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        Cildiniz için gerekli yapı taşları

        Cildiniz için sağlıklı besinler, vücudunuzun sağlıklı cilt hücreleri oluşturmak için ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını sağlar. Bu yapı taşları arasında şunlar bulunur:

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        - Amino Asitler

        - C Vitamini

        - E Vitamini

        - Beta Karoten

        - Likopen

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        Cildinize zarar verebilecek besinler

        Yiyecekler cildinize yardımcı olabildiği gibi, ona zarar da verebilir. Cildiniz için kötü olan besinlerin çoğu, vücudunuzun geri kalanı için de zararlıdır. Bu besinler, kilo almanıza ve kalp sağlığınızı olumsuz etkilemenize neden olabilir. Cildinize zarar verebilecek besinler şunlardır:

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        Şeker: Ciltteki elastin ve kolajene zarar verebilir.

        Rafine karbonhidratlar: Beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi yiyecekler, sindirim sırasında şekere dönüşerek cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir.

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        Doymuş yağlar: Süt, et ve peynir gibi hayvansal ürünlerde bulunan doymuş yağlar.

        Daha yeni yapılan bazı araştırmalar, bu besinlerin cilt sağlığınıza zarar vererek akne ve kırışıklık riskini artırabileceğini öne sürüyor.

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        Sonuç

        Sonuç olarak, cildinizin sağlığını korumak ve güzelliğinizi artırmak için doğru besinleri seçmek oldukça önemlidir. Dengeli bir diyet, sadece cildinize değil, genel sağlığınıza da fayda sağlayacaktır. Güzelliğinizi içeriden desteklemek için, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizde fayda var.

        Kaynak: Healthjournal

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