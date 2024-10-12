Cildinize iyi gelen besinler

Kalbiniz için sağlıklı olan yiyecekler, genellikle cildiniz için de faydalıdır. Bu besinler, cildinize giden kan akışını ve cilt hücrelerinizin sağlığını iyileştirebilir. Daha iyi görünen bir cilt için diyetinize eklemeniz gereken bazı yiyecekler şunlardır: