BİTTER ÇİKOLATA

Kakao cildiniz üzerinde etkileyici sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bir çalışmada katılımcılar 6-12 hafta boyunca her gün antioksidan açısından zengin kakao tozu tükettikten sonra daha pürüzsüz bir cilt dokusu deneyimledi. Ciltlerinin daha az kabuklu ve pullu olduğu gözlendi. Ayrıca güneş yanığına karşı daha az hassas oldukları ve kan dolaşımlarının da iyileştiği belirlendi.