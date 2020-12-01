Cilt sorunlarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

Günümüzde pek çok insan cilt problemleriyle boğuşuyor. Dünya nüfusunun önemli bir kısmının mücadele ettiği cilt problemleri insan psikolojisini ve yaşam standartlarını da doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, pandemi ve maske kullanımı; akne, egzama, kuruluk, alerji gibi cilt sorunlarının büyümesine neden oluyor.

RAKAMLARLA DÜNYADA AKNE VE EGZAMA SORUNU

Cilt problemleri günümüzde dünyanın her yerinde gittikçe büyüyen ama yine de hafife alınan bir sorun. Dünyada 2 milyar insan cilt sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu rakam dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasına işaret ediyor.

Akne problemi bulunan bireylerin %50’si kendisini sosyal hayattan izole ediyor. Fransa'da tekrar eden akne problemleri nedeniyle yılda 350 bin iş günü kaçırılıyor.

Amerika’da atopik dermatite bağlı işe gidememenin devlete ve şirketlere 5,3 milyar dolarlık bir maliyeti oluşuyor.

Cilt sorunları olan kişilerin %10’u dermatoloğa erişebilme imkanı buluyor.

Yetişkin kadınların %40'ı akne sorunuyla mücadele ediyor.

Akneli bireylerin %70'i kendini özgüveni düşük olarak nitelendiriyor.

Atopi ya da egzama problemine sahip kişilerin %50’si toplum tarafından dışlandıklarını hissediyor.

Atopi ya da egzama problemine sahip kişilerin %46 ila %60’ı gece rahatsızlıkları sebebiyle deliksiz bir uyku çekemiyor.

Dünya genelinde 165 milyon bebek ve çocuk atopik cilde sahip.

Tahminlere göre 2050'de 2 kişiden 1'inde cilt alerjisi olacak.

Akne hastalarının %46'sında, aknesi olmayanlara göre depresyona girme olasılığı daha yüksek.

Egzama hastalarının %79'u cilt problemleri nedeniyle iş hayatlarında aksama yaşıyor.

Kanser hastalarının %80'i ciltlerinde görülen yan etkilerden şikayet ediyor.

La Roche-Posay #CildinGörünendenFazlası diyerek cilt sorunlarına karşı ses yükseltmeye ve farkındalık yaratmaya çağıran bir hareket başlattı.

5000'den fazla konuk, gazeteci, influencer, dermatolog ve 60'tan fazla ülkeden hastayla düzenlenen DermLive, cilt sorunlarının sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratma amacıyla hayata geçirildi. Dijital etkinlikte akne, egzama ve kanser gibi sorunları uzmanlarla ele alındı ve dermatolojideki en son gelişmeler paylaşıldı.