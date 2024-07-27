UYGULAMA SIRASINI BİLMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR!

Cildinizi nazik bir yüz yıkaması ile temizleyin. Bir tonik kullanın (kişisel bir tercih). Serumunuzu uygulayın ardından cildinizi nemlendirin. Rutininizi her zaman güneş koruyucu ile sonlandırın.

Serumunuzu uyguladıktan beş dakika sonra nemlendiriciniz ile katmanlayın. Nemlendirici daha sonra cildi güneş kremi uygulaması için hazırlar.