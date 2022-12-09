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Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

Cilt tipini doğru tanımak; yüzün ihtiyacı olan bakımı sağlamanın temel noktasıdır dolayısıyla yüz tipine uymayan bir üründen verim alınması söz konusu değildir. Cilt tipinizi öğrenmek için uzun uğraşlara gerek yok. Gerekli olan tek şey bir adet peçete!

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  • Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

    Öncelikle, yüzünüzü yıkayın ve hafifçe kurulayın. Bu sırada yüzünüze hiçbir şey sürmeyin ve 1 saat bekleyin.

    1 saatin ardından bir peçeteyi dörde bölün ve peçeteyi; yanak, çene, burun ve alnınıza hafifçe bastırarak yapıştırın.
  • Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

    Eğer peçeteler hemen düşerse cilt tipiniz kuru demektir.

    Buna uygun olarak alınan kozmetik ürünlerinin yanı sıra bu tarz ciltler, her mevsim hızlıca kurur ve düzenli olarak nemlendirilmesi gerekir. 
  • Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

    Peçeteler yüzünüzde biraz bekledikten sonda düşerse normal bir cilt tipiniz var demektir.

    Bu cilt tiplerinde; fazla yağ, gözenek veya sivilce problemi görülmez. Daha parlak bir yüz için destekleyici serumlar kullanılabilir. 
  • Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

    Peçetenin dört parçası da yüzünüzde duruyorsa yağlı bir cilde sahipsiniz demektir.

    Vücut, sebum dengesini sağlayamadığı zaman sürekli yağ üretir. Bu yüzden tüm kozmetik ürünlerde önceliğiniz sebum dengesini sağlamak olmalıdır. 
  • Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

    Burun veya çenedeki peçeteler kalır ve diğerleri düşerse karma bir cilt tipine sahipsiniz demektir.

    Kozmetik ürünleri seçerken karma cilt tipine göre olanları almalısınız. Yağlı veya kuru ciltler için kullanılan ürünler, yüzünüzün bir tarafına iyi gelirken, yağlanmanın görüldüğü T bölgesinde aynı etkiyi yaratmayabilir. 

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