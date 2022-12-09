Cilt tipinizi öğrenebileceğiniz basit bir test: Normal cilt mi yağlı cilt mi?

Öncelikle, yüzünüzü yıkayın ve hafifçe kurulayın. Bu sırada yüzünüze hiçbir şey sürmeyin ve 1 saat bekleyin.

1 saatin ardından bir peçeteyi dörde bölün ve peçeteyi; yanak, çene, burun ve alnınıza hafifçe bastırarak yapıştırın.