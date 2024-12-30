Cimbom'da Muslera bilmecesi sona eriyor!
Fernando Muslera'nın geleceği şekilleniyor. Türkiye'de devam edip etmeme konusunda son kararı Uruguaylı file bekçisi verecek
Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın geleceği şekilleniyor.
Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları arasına giren Uruguaylı bu sezon hatalı golleriyle de gündeme geldi.
Taraftarı adeta ikiye bölen Fernando Muslera konusunda sarı-kırmızılı yönetimin tavrı da netleşti.
Galatasaray'ın niyeti mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yola devam etmek.
Sarı-kırmızılı idareciler, sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunan Muslera'yla görüşecek.
Daha önce kaleci değişimlerinde sancı yaşayan Galatasaray'da hedef Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakması yönünde.
Uruguay'da ciddi bir yatırım yapan Muslera ise konsorsiyumun başına geçmeyi düşünüyor.
Deneyimli file bekçisinin ailesi bir süredir Türkiye'de değil, Uruguay'da yaşıyor.
Tecrübeli kalecinin bu nedenle ülkesine dönmeye sıcak baktığı ancak henüz kararını netleştirmediği öğrenildi.