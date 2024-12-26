Cimbom'da savunma takviyesi ona bağlı!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda kulüp kaynağının önemli bölümünü Mikautadze transferinde kullanmayı hedefliyor. Cimbom stoper ve sağ bek takviyelerini ise kiralık formülle çözmeyi planlıyor.
Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor.
Stoper ve hücum oyuncusunun yanı sıra sağ bek de bakan Cimbom devre arasında üç transfer yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların savunma hattı için tasarrufu ise Jorc Mikautadze transferine bağlı.
Galatasaray devre arasında bonservis harcamasını tek oyuncuya yapabilecek durumda.
Sarı-kırmızılı kulüp kaynağının önemli bölümünü Mikautadze transferinde kullanmak istiyor.
Cimbom stoper ve sağ bek takviyelerini ise kiralık formülle çözmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar PSG ile Milan Skriniar’ın transferi için anlaşma noktasına yaklaştı.
Galatasaray, yıllık 10 milyon Euro ücret kazanan Slovak stoperin maaşının ikinci yarı bölümünün yarısını ödemeyi planlıyor.
PSG ile maaş paylaşımı konusunda görüşmeler sürerken Fransız ekibi düşük bir bedel de olsa kiralama ücreti talep ediyor.
Sağ bekte de oynayabilen bir stoper almayı düşünen sarı-kırmızılılarda Skriniar kiralık olması nedeniyle bir adım öne çıktı.
Okan Buruk’un sağ beke de takviye istemesi üzerine Issa Kabore gündeme alındı.
Benfica’da kiralık durumda bulunan genç futbolcunun yine geçici transferi için temaslar başladı.