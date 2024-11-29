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        Cimbom kendini 'aştı'

        UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, AZ deplasmanında kendini 'aştı' Sarı-kırmızılılar koşu mesafesinin 4 kilometre üzerine çıktı

        Giriş: 29.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:26
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        UEFA Avrupa Ligi’ndeki beşinci maçında AZ’ye konuk olan sarı-kırmızılılar henüz ilk dakikalarda geriye düşmesine rağmen oyuna ortak olmayı bildi.

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        Avrupa Ligi’nin yaş ortalaması en düşük takımıyla karşılaşan Galatasaray rakibine yanıt vermeyi başardı.

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        Hollanda temsilcisi 25.2 yaş ortalamasından oluşan bir ilk 11’le sahaya çıkarken Galatasaray ise 29.2 yaş ortalamalı bir ilk 11’le başladı.

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        Özellikle ikinci 45 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yığan Galatasaray genç rakibine koşu mesafesinde de cevap verdi.

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        Bu sezon Avrupa Ligi’nin en çok mesafe kat eden takımlarından olan AZ, Galatasaray karşısında en çok koştuğu maçı oynadı.

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        Galatasaray karşısında 114.4 kilometre mesafe kat eden Hollanda temsilcisi, Athletic ve Tottenham müsabakalarını da geride bıraktı; ortalamasının 3 kilometre üzerine çıktı.

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        AZ karşısında 110 kilometre mesafe kat eden Galatasaray da PAOK maçından sonra en çok koştuğu ikinci karşılaşmayı oynadı.

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        Okan Buruk’un öğrencileri ise 106.3 olan ortalamasının 4 kilometre üzerine çıktı.

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        Galatasaray’da Lucas Torreira 11 kilometre ile bu alanda zirvede yer alırken Victor Osimhen ise 9.2 kilometre ile en çok mesafe kat eden ikinci futbolcu oldu.

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