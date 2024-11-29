Cimbom kendini 'aştı'
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, AZ deplasmanında kendini 'aştı' Sarı-kırmızılılar koşu mesafesinin 4 kilometre üzerine çıktı
UEFA Avrupa Ligi’ndeki beşinci maçında AZ’ye konuk olan sarı-kırmızılılar henüz ilk dakikalarda geriye düşmesine rağmen oyuna ortak olmayı bildi.
Avrupa Ligi’nin yaş ortalaması en düşük takımıyla karşılaşan Galatasaray rakibine yanıt vermeyi başardı.
Hollanda temsilcisi 25.2 yaş ortalamasından oluşan bir ilk 11’le sahaya çıkarken Galatasaray ise 29.2 yaş ortalamalı bir ilk 11’le başladı.
Özellikle ikinci 45 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yığan Galatasaray genç rakibine koşu mesafesinde de cevap verdi.
Bu sezon Avrupa Ligi’nin en çok mesafe kat eden takımlarından olan AZ, Galatasaray karşısında en çok koştuğu maçı oynadı.
Galatasaray karşısında 114.4 kilometre mesafe kat eden Hollanda temsilcisi, Athletic ve Tottenham müsabakalarını da geride bıraktı; ortalamasının 3 kilometre üzerine çıktı.
AZ karşısında 110 kilometre mesafe kat eden Galatasaray da PAOK maçından sonra en çok koştuğu ikinci karşılaşmayı oynadı.
Okan Buruk’un öğrencileri ise 106.3 olan ortalamasının 4 kilometre üzerine çıktı.
Galatasaray’da Lucas Torreira 11 kilometre ile bu alanda zirvede yer alırken Victor Osimhen ise 9.2 kilometre ile en çok mesafe kat eden ikinci futbolcu oldu.