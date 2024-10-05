Cimbom sonunu getiremiyor!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında RFS'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da savunma problemleri devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, savunma hattında oynayan futbolcular değişse de benzer golleri yiyor; çözüm bulunamıyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında RFS ile karşı karşıya gelen Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta 1 puan ile yetindi.
Bu sezon savunmada zaafları bulunan sarı-kırmızılılar, öne geçtiği maçları koparmakta zorlanırken savunmadaki problemler devam ediyor.
Oynadığı 12 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen Galatasaray rakiplerinden 20 gol yedi.
Sarı-kırmızılıların yediği gollerin büyük bölümü ise yarı sonlarında geldi.
Müsabakaların ilk yarılarının son 15 dakikasında 4 gol yiyen Galatasaray ikinci yarıların son 15 dakikasında ise 9 gol yedi.
Deplasmandaki Young Boys mücadelesinin ilk yarısındaki son 15 dakikada Monteiro'ya engel olamayan Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasında yine ilk yarının son 15 dakikasında kalesinde bir gol gördü.
RFS deplasmanında 40. dakikada Ikaunieks'ten gol yiyen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının 44. dakikasında da Mamadou Fall'ün golünü engelleyemedi.
Beşiktaş müsabakasının son 15 dakikasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray, her iki Young Boys müsabakasında da son 15 dakikada birer gol yedi.
Adana Demirspor ve Gaziantep FK maçlarında da son 15 dakikalık dilimde birer gol yiyen Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesinin son 15 dakikasında da iki gol yedi.
Yarıların ilk 15 dakikalarında sadece 5 gole izin veren sarı-kırmızılılar, yarı ortasındaki 15 dakikalarda ise sadece 2 gol yedi.