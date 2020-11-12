Çimko'nun 25. hazır beton tesis üretime başladı

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SANKO Holding bünyesinde yer alan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 25’inci hazır beton tesisini Gaziantep’in Taşlıca bölgesinde hizmete açtı.

Tesis açılışına SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çimko Çimento ve Beton A.Ş. Genel Müdürü Dr. Önder Kırca ve işletme yöneticileri katıldı. Tesis hakkında bilgi alan Konukoğlu, yeni tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÇİMKO Çimento ve Beton A.Ş. Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, korona virüs salgınına rağmen hayata geçirilen yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, “Kaliteli beton üretime ve istihdama katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dr. Önder Kırca, “Burada devreye aldığımız tesis ÇİMKO bünyesinde Gaziantep’te üretim yapan dokuzuncu, Türkiye’de ise 25’inci hazır beton tesisidir. Sektörün Çimko kalitesiyle hızlı buluşmasına olanak sağlayacak yatırımlarımızdan birisini daha devreye almanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SANKO Holding bünyesinde, Çimko’nun yanı sıra, Bartın Çimento Fabrikası, Ereğli Çimento ve dört beton tesisi yer alıyor.