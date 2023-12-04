Cimrilikleri yüzünden hayatları çok zor! İşte tasarruf etmenin en çılgın yolları
Bazı insanlar tasarruf etmeye o kadar takıntılı olabilir ki hayatlarını tamamen buna göre yaşayabilir. Bu ilginç bir hayat seçimi ve para harcamamak için başvurulan yöntemlerin yaratıcılığına şaşırmamak elde değil.
KATE HASHIMOTO
Kate, yalnızca çöpten yemek yiyor ve ev eşyalarını da çöpten buluyor. Bununla beraber, kamusal alanlardaki peçeteleri daha sonra evinde kullanmak üzere alıyor ki topladıklarını da kurutarak defalarca kullanıyor. Yalnızca ikinci el kıyafet satan mağazalardan giyinen Kate ayrıca evinde doğal gaz da kullanmıyor.
MATT RIVERA
Matt, kullandığı kuru peçeteleri atmak yerine pencere önüne koyuyor ve güneşin onları kurutmasının ardından tekrar kullanıyor.
ROY HAYNES
Roy, insanların düşündüğünün aksine havlu kâğıtların tek seferlik olmadığını söylüyor. Onları 5 defa kullanıyor; ıslanan peçeteleri bir çamaşır gibi asıyor, kurutarak yeniden kullanıyor.
Sadece bu da değil ayrıca bir restorana gittiğinde diğer masa da oturan müşterilerin arta kalan yemeklerini paket yaparak eve götürüyor.
AIMEE ELIZABETH
Aimee, çok daha ucuz olduğu için insanlar için ürerilen ton balığı yerine kediler için üretilen konserve ton balığını tercih ediyor.
MARLON THOMAS
Marlon, iş yerindeki buzdolabında arta kalan yiyecekleri evine getirerek ayda 4 dolar kâr ediyor.
Kaynak: TLC Amerikca, Extreme Cheapskates programı