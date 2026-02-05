Çimsa ÇBK Mersin: 91 - Panathinaikos: 87 | MAÇ SONUCU

Kazada ölen üniversiteli Sıla'nın annesi: Adil yargılanma istiyoruz

Tekirdağ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun (24) annesi Emel Pehlivanoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inc... Daha Fazla Göster Tekirdağ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun (24) annesi Emel Pehlivanoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inceleme yapılmasını istiyoruz. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Adil yargılanma istiyoruz" dedi. (DHA) Daha Az Göster