        Çimsa ÇBK Mersin: 91 - Panathinaikos: 87 | MAÇ SONUCU

        Çimsa ÇBK Mersin: 91 - Panathinaikos: 87 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda 91-87 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:13
        ÇBK Mersin, evinde avantajı kaptı!
        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Yunan devi Panathinaikos'u 91-81 yendi.

        Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-19 önde bitiren Çimsa ÇBK Mersin, devre arasına da 49-39 üstünlükle gitti.

        Panathinaikos ikinci devrede daha etkili performans sergilemesine rağmen üçüncü çeyrek de, 76-65 Mersin temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

        Son periotta da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

        Ev sahibi ekipte Artemis Spanou 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Çimsa ÇBK Mersin'de Büşra Akbaş, 21 sayıyla oynadı.

        Rövanş maçı, 12 Şubat Perşembe günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

        Kazada ölen üniversiteli Sıla'nın annesi: Adil yargılanma istiyoruz

        Tekirdağ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun (24) annesi Emel Pehlivanoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inc...
