Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirecek

        Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirecek

        Çin'de 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de 18 yaşından küçüklere internet kısıtlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin Siber Uzay Dairesi (CAC), 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimi kısıtlayan yeni rehber kurallar düzenlemesini açıkladı.

        Buna göre, çocuklar, 10.00-18.00 saatlerinde, "çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen uygulamalar" dışındaki mobil internet hizmetlerinin büyük bölümüne erişim sağlayamayacak.

        Ayrıca 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçük çocuklar ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabilecek.

        Düzenleme çevrim içi oyun, video ve diğer içerik servisleri sağlayan Tencent, Douyin, Bilibili ve Kuaishou gibi internet platformlarını etkileyecek.

        Rehber ilkeler, internet platformlarının kurallara uygun teknik düzenlemeleri yapmasını gerekli kılıyor. Şirketler, çocuk kullanıcılar için içeriklerini ve modüllerini zaman ve içerik kısıtlamalarına uyacak şekilde düzenliyor.

        CAC, 2 Eylül'e dek yeni kurallara ilişkin kamuoyundan görüş alacaklarını bildirirken, yürürlük tarihine ilişkin bilgi vermedi.

        Çin'de 2021 yılında yapılan düzenlemeyle çocukların çevrim içi oyun oynama süresi, cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde günde bir saat ile sınırlandırılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!