Çin’in AB Misyonu'ndan NATO Zirvesi sonuç bildirisine yanıt 0:00 / 0:00

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NATO üyesi ülkelerin, Çin’in kendileri için sistematik ‘‘zorluklar’’ sunduğunu bildirmesinin ardından Çin, NATO’yu ‘‘Çin tehdit teorisini’’ abartmayı bırakmaya çağırdı.

Transatlantik güvenlik ittifakından liderler pazartesi günü NATO Zirvesi’nin ardından paylaşılan NATO Zirvesi Bildirisi'nde Pekin’e karşı bir pozisyon sergilediler.

NATO liderleri, "Çin'in belirtilen hırsları ve iddialı davranışları, kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifak güvenliğiyle ilgili alanlarda sistemik meydan okumalar sunuyor" ifadesinde bulundu.

Batı’nın Çin’i tehdit olarak görmesine ilişkin, ABD Başkanı Joe Biden önderliğinde NATO liderleri Çin’in hem ekonomik hem de askerî anlamda artan gücüne yönelik karşı durma çağrısı yaptı. Aynı zamanda Çin’deki otoriterleşme eğilimlerinin tehdit olarak görüldüğü açıklanmıştı.

Çin’in AB misyonu salı günü internet sitelerindeki bir yayında NATO’nun açıklamasını Çin’in barışçıl kalkınmasına iftira attığını ve uluslararası durumu yanlış değerlendirdiğini söyledi. NATO'yu iftiracı olarak nitelendirdi.

Çin’in barışçıl kalkınmasının altını çizen Çin AB misyonu, "Kimseye 'sistemik bir meydan okuma' sunmayacağız, ancak biri bize 'sistemik bir meydan okuma' vermek isterse, kayıtsız kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu G7 Zirvesi’nde liderler Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri, Hong Kong ve Tayvan meselelerini gündeme getirmiş. Çin’e karşı Batı ittifakının sinyallerini vermişti.