in'in, ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu yönündeki açıklaması, Türkiye'nin bu ülkeye tarım ürünleri ihracatı yapması i çin fırsat olarak görülüyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Çin'in ABD'den aldığı tarım ürünlerinin büyük bölümünün Türkiye'de üretildiğini vurguladı.

Ancak Türkiye ve Çin arasında tarım ürünleri ticaretine yönelik ikili anlaşma bulunmadığına işaret eden Kolbaşı, "Bu ürünlerdeki ikili anlaşmaları hızla gerçekleştirip ondan sonra da tarım ürünlerini oraya ihraç etmemiz gerekiyor. Son dönemde fıstık gibi kuruyemiş ürünlerinde yaptık bunu. Daha sonra kirazda yapıldı. Nar gibi, turunçgil gibi diğer ürünlerle ilgili de görüşüyoruz. Bu sabah büyükelçimizle konuştuk, ticari ataşelerimiz konu üzerinde çalışıyor. Hızla bu ikili anlaşmaları genişletmeye bakıyoruz." diye konuştu.

Kolbaşı, ürün bazlı gerçekleştirilmesi gereken bu anlaşmaların önemine dikkati çekerek, "Mesela, Türkiye'den portakalı alması için onun bir karantina süreci gerekiyor, portakalın Çin'in prosedürlerine uyumlu olması ve karantina belgelerine sahip olması lazım. İkili anlaşmalarla portakalı tarladan alıp Çin'e satmak için gereken yeterlilik belgelerinin tamamlanması, Çin'in de bu belgeleri kabul etmesi lazım. Şu anda bu gibi eksikliklerimiz var. Bunlar karşılıklı oturarak çözülecek meseleler. Zaten daha evvel de çözdük bunları, çözülemez değiller. Yine çözüp, ürünlere yönelik anlaşma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmalarla Türkiye'nin ürettiği tarımsal ürünlerde hastalık ve kalıntı olmadığı, Çin standartlarına uyduğuna dair belgelerin sunulması gerektiğini aktaran Kolbaşı, Çin'in 1,4 milyarlık nüfusuyla büyük bir alıcı olduğunu belirtti.

Kolbaşı, ABD ile Çin arasındaki bu gerginliğin Türkiye için fırsat olabileceğini bildirerek, turunçgiller başta olmak üzere Türkiye'de yetişen bütün yaş sebze ve meyveler ile tahıllarda potansiyel bulunduğunu söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da uluslararası ilişkilerde gelgitlerin olacağını ancak olaylara kurumları ve ülke açısından uzun vadeli baktıklarını belirterek, "Bizim zaten Çin pazarına yönelik uzun süredir çalışmalarımız vardı. Yürüttüğümüz bu çalışmayı, yaşanan bu süreçlerden bağımsız düşünmemiz lazım. Bu tür olaylarda günübirlik düşünmüyoruz. Kendi kapasitemiz ve kabiliyetimiz doğrultusunda fırsatları da gözden kaçırmadan çalışıyoruz. Çin'le ticaret uzun vadeli bir perspektifte değerlendirilmesi gereken bir konu. Karşımıza çıkan her türlü fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den kiraz başta olmak üzere meyve talebinin yüksek olduğunu aktaran Poyraz, "Mesafe uzak olduğu için onun da soğuk zincirinin iyi oluşturulması lazım. Bu noktaya yoğunlaşıyoruz. Kuruyemişle ilgili olarak orada bir pazar var, bununla ilgili olarak da devam eden çalışmalarımız bulunuyor ve bunlar olumlu şekilde devam ediyor." dedi.

Poyraz, yakın zamanda Çin'den bir heyeti Türkiye'de misafir etmeyi düşündüklerini kaydederek, "Oradaki gelişmelere bağlı olarak biz de Çin'i gündemimizin öncelikli maddesine aldık." diye konuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği son gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici durdurulduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 300 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 10 ilave vergi getirerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde sağladığı konsensüsü ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilmişti.