Çin, ABD ordusuyla

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Çin, ABD ordusuyla "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduklarını açıkladı

Çin, ABD ile Çin orduları arasındaki ilişkilerin "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduğunu açıkladı.

Çin, ABD ordusuyla
AA

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vu Çien, gazetecilere verdiği aylık brifingte, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde iki ülkenin orduları arasındaki ilişkilerin "birçok risk ve zorlukla" karşı karşıya olduğunu, ancak şimdi ilişkileri yeniden konumlandırma fırsatının bulunduğunu söyledi.

Vu, tarafların, salı ve çarşamba günleri geçmişte Asya'daki çatışmalarda kaybolanların ve Amerikalı savaş tutsaklarının izinin sürülmesi konusunda telekonferans yoluyla görüştüğünü belirterek "kaygı duyulan meseleler ve iki ordu arasında iş birliği konusunda derin görüş alışverişinde bulunduğunu, Çin'in insani alanda ABD'nin endişelerine verdiği önemin aksettirildiğini" kaydetti.

İki ülke ordularının iş birliğine ve çatışmalardan kaçınmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Vu, "Şu anda Çin-ABD ordularının ilişkileri yeni bir tarihi başlangıç noktasında." yorumunu yaptı.

Vu, ABD'nin de ordular arası ilişkilerde, iletişimi güçlendirme, riskleri kontrol etme, krizlerden kaçınma ve ilişkilerin ileri taşınmasında Çin'in endişelerini layıkıyla ele almasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasının, Çinli liderlerin ABD ile ilişkilerde taze bir başlangıç ümit ettiklerine işaret ettiği belirtiliyor.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Filipinli mevkidaşı Teodoro Locsin ile yaptığı telefon görüşmesinde Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını reddettiklerinin altını çizmiş ve Pekin yönetiminin baskısı karşısında Güneydoğu Asyalı ülkelerle dayanışma içinde olacaklarını bildirmişti.

- Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME