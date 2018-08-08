ABD´nin 200 milyar dolar değerinde Çin´den gelen ürüne uygulayacağı ek gümrük vergisini yüzde 25´e yükseltme kararının ardından Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergileri Komisyonu da uygulanacak vergi oranlarının yükseltildiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre; Çin, toplam değeri 60 milyar dolar olan 5 bin 207 farklı kategoride ABD ürününe uygulayacağı yüzde 5 ila 25 arasında değişen ek gümrük vergilerinin büyük bir kısmının yüzde 20 ve 25 vergilendirileceğini duyurdu.

Çin´in ABD´ye uygulayacağı gümrük vergileri yüzde 5 ila 25 arasında değişiklik gösterirken, 5 bin 207 kategorinin 2 bin 493´ünde gümrük vergisi yüzde 25´e çıkartıldı.

Açıklamaya göre ABD´den ithal edilen 2 bin 493 kategoriye yüzde 25, Bin 78 kategoriye yüzde 20, 974 kategoriye yüzde 10, 662 kategoriye yüzde 5, ek gümrük vergisi uygulanacak.

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