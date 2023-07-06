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        Çin, ABD ve Güney Kore'yi Kore Yarımadası'nda 'yapıcı rol' oynamaya çağırdı

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltılar gönderme planından endişe duyduklarını belirterek, iki ülkeyi Kore Yarımadası'nda "yapıcı rol" oynamaya çağırdı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 21:36
        Çin'den ABD ve Güney Kore'ye çağrı
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        Pekin'deki basın toplantısında konuşan Vang, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderme planına ve iki ülke arasında ay sonunda yapılması planlanan ilk Nükleer Danışma Grubu toplantısına ilişkin gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

        Yarımadadaki askeri caydırıcılık ve baskının "gerilim ve husumetten oluşan bir güvenlik tuzağı" yaratacağını belirten Vang, Güney Kore ve ABD'nin yarımadadaki siyasi sorunların çözümünde "yapıcı rol" oynaması gerektiğini vurguladı.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, geçen hafta yaptığı konuşmada, nükleer enerjili denizaltı USS Michigan'ı Güney Kore'ye yeniden göndermeyi planladıklarını söylemişti.

        ABD, 16 Haziran'da Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından nükleer enerjili "Ohio sınıfı" güdümlü füze denizaltısı USS Michigan’ı konuşlandırmıştı.

        Nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington Deklarasyonu'na imza atmıştı.

        Yoon, deklarasyon ile ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu belirtmiş ve imza sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli ittifak" olarak nitelemişti.

        Fotoğraf: AA

        #çin
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