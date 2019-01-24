Pazar araştırma şirketi eMarketer'in raporuna göre Çin'in perakende satışları bu yıl ABD'nin perakende satışlarının 100 milyar dolar üzerine çıkacak. Çin'in, toplam perakende satışları bu yıl yüzde 7.5 artarak 5.6 trilyon dolara ulaşacak. ABD'nin perakende pazarının ise yüzde 3.3 artışla 5.5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin 2018 yılında yüzde 6.6 büyüdü. Bu rakam son 28 yılın en düşüğü. Öte yandan geçtiğimiz yol Çin'in perakende satışlardaki büyüme oranı yüzde 8.2 oldu.



ALİBABA'NIN SATIŞLARI YÜZDE 20 ARTACAK



EMarketer'in raporunda dünyanın en büyük perakendecisi olan Alibaba'nın Çin'deki perakende satışlarının bu yıl yüzde 20 artacağı öngörüldü.

Rapora göre Çin bu yıl küresel perakende satışlarının yüzde 56'sını gerçekleştirecek. Bu rakamın 2022 yılında yüzde 63'ü bulacağı öngörülüyor. Aynı dönemde ABD'nin küresel perakende pazarındaki payının da yüzde 17'den yüzde 15'e düşmesi bekleniyor.