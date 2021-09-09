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Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afganistan'a Covid-19 aşıları ve acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak
Çin'den Afganistan'a yardım
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AA

Çin merkezli Global Times gazetesinin haberine göre, Bakan Vang, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenlediği çevrim içi zirveye katıldı.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki durumu ele alan Vang, Çin'in Afganistan'a 3 milyon Covid-19 aşısının yanı sıra 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve kışa hazırlık için ihtiyaç malzemesi sağlayacağını duyurdu.

ABD'nin ani çekilişiyle ortaya çıkan sorunları gidermek üzere komşu ülkelere iş birliği çağrısı yapan Bakan Vang, ABD ve müttefiklerinin de Afgan halkına ekonomik ve insani yardım konusunda zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, Taliban'ın kurduğu hükûmetin henüz "geçici" ve ülkenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek komşu ülkelerin Covid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, sığınmacı akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini vurguladı

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