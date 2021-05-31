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Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek

Çin'in nüfus politikasını vatandaşların üç çocuk sahibi olabilmesine imkan sağlayacak şekilde değiştireceği bildirildi.

Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek
AA

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, iktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, yaptığı toplantıda, "üçüncü çocuğa sahip olmak isteyen çiftleri destekleme" kararı aldı.

Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni politikanın "Çin'in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Karar, Pekin yönetiminin 1980 yılında nüfus artışını kontrol etme amacıyla benimsediği "tek çocuk" politikasından dönüşe işaret ediyor.

Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı.

Çin yönetimi, 2013'te tek çocuklu ailelerden gelen ebeveynlerin ikinci çocuk sahibi olmalarına izin vererek politikada esnekliğe gitmiş, 2016'da ise herkes için çocuk sahibi olma sınırı ikiye çıkarılmıştı.

- Nüfus 10 yılda ortalama binde 5,3 arttı

Hükümet, 2020 sonunda yapılan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarını 11 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sonuçlara göre, önceki nüfus sayımının yapıldığı 2010'da 1 milyar 339 milyon 724 bin 852 olan Çin ana kara nüfusu, 2020'de 1 milyar 411 milyar 778 bin 724'e ulaşmıştı.

Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu.

Ülkede doğum sayısı 2020'de önceki yıla göre yüzde 18 azalmıştı.

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