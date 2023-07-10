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        Çin, aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışmayı yasakladı

        Çin'in Hebei bölgesinde açık alanda çalışmayı tamamen kısıtlayan en üst seviye uyarı 'kırmızı alarm' verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 14:01
        Çin'de açık alanda çalışmaya yasak
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        Ülkenin çoğu bölgesinde, son günlerde ölümlere de neden olan aşırı sıcaklıklar yaşanıyor.

        Hebei bölgesinde, açık alanda çalışmayı tamamen kısıtlayan 'kırmızı alarm' verildi. Bu kapsamda işverenlerin açık alanda eleman çalıştırmasına izin verilmiyor ve yetkililerin halkı korumak için gerekli önlemleri alması gerekiyor.

        Ülkenin kuzeyinde ise aşırı sıcaklar nedeniyle ikinci en yüksek seviyeli uyarı olan "turuncu alarm" verildi.

        Turuncu alarmda işverenlerin açık alanda çalışmayı mümkün olduğunca kısıtlaması gerekirken, bölgede kuryeler, restoranlar ve perakendeciler çalışmaya devam ediyor.

        Çin'in başkenti Pekin'de 6 Temmuz'da kırmızı alarm verilmiş, çalışanların açık alanda yaptıkları işleri durdurmaları talep edilmişti.

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        ÜLKEDE AŞIRI SICAKLAR DEVAM EDİYOR

        Başkent Pekin’de sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, iki kişi sıcaklık çarpmasından hayatını kaybetti.

        Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için yer altı sığınaklarına taşındı.

        Tarım Bakanlığı, aşırı sıcakların pirinç hasadını etkileyebileceğini, mahsulün erken olgunlaşmasını önlemek için tarlaların sulanması gerektiğini açıkladı.

        SEL SONRASI MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA 7 KİŞİ KAYBOLDU

        Ülkenin kuzeyinde aşırı sıcak ve kuraklık yaşanırken, güneyi ise sel felaketleriyle mücadele ediyor.

        ​​​​​​​Arama kurtarma ekipleri, Hubei eyaletinde yaşanan toprak kaymasında inşaat alanında kaybolan 7 kişiyi aramaya devam ediyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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