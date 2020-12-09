Çin tarafından korona virüse karşı üretilen inaktif aşının faz 3 klinik deney sonuçları açıklandı. Buna göre aşı yüzde 97 oranında korona virüse karşı başarı elde etti. Yaşanan gelişme sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Çin aşısı ne zaman vurulacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte, merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

ÇİN AŞISI 11 ARALIKTA VURULMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" dedi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca dünyada erken ruhsat alabilecek firmalarla yakın iletişim halindeyiz. Aralık, ocak ayını hedefleyerek yoğun şekilde yapmak istiyoruz. Yerli aşı birinci fazı aralıkta bitirebilir, faz ikiye geçeriz. Nisanda üçüncü faz ve yaygın kullanıma geçebileceğimizi düşünüyoruz.



Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak."

ÇİN AŞISI DENEY SONUÇLARI GELDİ

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 klinik deneylerinden ilk sonuçlar Endonezya'dan geldi. Faz 3 deneylerinin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'da devlet ilaç kurumu Bio Farma tarafından yapılan açıklamada erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi