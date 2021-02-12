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Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı

Çin, İngiliz yayın kuruluşu BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasına bundan böyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Çin, İngiliz yayın kuruluşu BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasına bundan böyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin Devlet Film, TV ve Radyo İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, "ciddi içerik ihlalleri"nden söz edilerek, BBC gazeteciliğinin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği iddia edildi.

Çin, koronavirüs salgını ve etnik Uygur Türklerine yönelik uygulamalara dair BBC'nin haberlerini eleştirdi.

BBC ise yaptığı açıklamada Çin'in bu kararının "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Çin'de yayınları düzenleme ve denetlemekten sorumlu devlet kurumu, BBC World News'un Çin ile ilgili haberlerinin yayın ilkelerini "ciddi bir şekilde ihlal ettiğini" belirterek, bu ihlaller arasında "haberlerin doğru ve adil bir şekilde verilmesi" ilkesi ile "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemesi" ilkesinin de bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, BBC'nin bir yıl daha yayın yapma başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtildi.

BBC'den yapılan açıklamada ise "Çinli yetkililerin bu yönde adım atmaya karar vermelerini hayal kırıklığı ile karşılıyoruz. BBC dünyanın en güvenilen uluslararası haber yayıncısıdır ve dünyanın her tarafından haberlere, adil ve tarafsız bir şekilde, korkmadan veya kollamadan yer vermektedir" denildi.

Çin'de yayın alanı sınırlı

BBC World News televizyon kanalı, dünya çapında İngilizce yayın yapıyor. Kanalın finansmanı ticari gelirlerden karşılanıyor.

Çin'de ise kanalın yayın alanı oldukça sınırlı. Sadece uluslararası oteller ve bazı diplomatik yerleşkelerde izlenebiliyor. Yani Çin vatandaşlarının çoğu bu yayınları izleyemiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in bu kararını "medya özgürlüğünü engelleyen kabul edilmez bir adım" olarak değerlendirdi.

BBC, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu, gözaltı kamplarında, kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteren mülakatlara yer vermişti.

Çinli yetkililer, bu kamplara ilişkin iddiaları redderek, bunların "yeniden eğitim" ve meslek edindirme amaçlı olduğunu söylüyor.

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