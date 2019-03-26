Çin, Boeing'in rakibi Airbus'tan 300 yolcu uçağı alıyor

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Çin ile Boeing'in en büyük rakibi, Avrupalı uçak üreticisi Airbus arasında 300 uçaklık bir anlaşma imzalandı.
Çin lideri Şi Jinping'in Fransa ziyareti sırasında imzalanan anlaşmayla Airbus, bu ülkeye 290 adet A320, 10 adet de A350 satacak. Çin'in bu uçaklar için Airbus'a kaç para ödeyeceği açıklanmadı. Uçakların toplam değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ancak büyük alımlarda müşterilere indirim yapılıyor.
Airbus'tan yapılan açıklamada siparişin, giderek büyüyen Çin havacılık sektörünün şirketin uçaklarına artan talebini yansıttığı belirtildi.
Amerikan şirketi Boeing ise yaklaşık beş ay içinde en fazla satan 737 Max modeli iki uçağının düşmesi sonucu ağır bir kriz yaşıyor.
Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max tipi bir yolcu uçağının bilgisayar sisteminden kaynaklandığı öne sürülen bir sorun nedeniyle 10 Mart'ta düşmesinden sonra, filosundaki bu uçakları servis dışı bırakan ilk ülke Çin olmuştu.
Boeing 737 Max, Airbus A320neo ile rekabet ediyor. Kısa ve orta mesafeli uçuşlarda kullanılan tek koridorlu iki uçak da dünya genelinde binlerce sipariş aldı.
Ancak Ekim sonunda Endonezya'da Lion Air'e ait bir uçağın, ardından da Etiyopya havayolları uçağının düşmesinden sonra 300'den fazla 737 Max siparişi iptal edildi. 5 bin'e yakın uçağın siparişi de askıya alındı.
Çin pazarı hem Beoing hem de Airbus için büyük önem taşıyor.
Çin'in 2037'ye kadar yaklaşık 7,400 yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
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