Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte Paris'in birebir kopyası

Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi ve daha pek çok yapısıyla bilinen Fransa’nın başkenti Paris'in Çin’de bir kopyası olduğunu biliyor muydunuz? İşte Paris'in kopyası Tianducheng Paris'ten kareler!