Çin, çip endüstrisini güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdu - Teknoloji Haberleri

Çin, çip endüstrisini güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdu - Teknoloji Haberleri

Çin, çip endüstrisini güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdu Çin, kendi çip endüstrisini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek için 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) kayıtlı sermaye ile devlet destekli yeni bir yatırım fonu kurdu

Anadolu Ajansı Giriş: 27.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:28 facebook

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