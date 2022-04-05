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Çin, Covid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi

Çin'de Covid-19'a karşı bağışıklık oluşturmayı amaçlayan üç aşı adayının, insanlar üzerinde test edilmesine izin verildi

Çin, Covid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
AA

Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, Cansino Biotech ve CSPC Pharmaceutical şirketlerinin geliştirdiği, mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli iki aşı adayı ile kamuya ait Sinopharm'ın geliştirdiği protein temelli aşı adayının klinik denemelerine onay verdi.

Bir aşının yaygın kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor.

Tüm bu süreç aylar hatta yıllar alsa da hızlandırılan aşı çalışmaları sayesinde 1 yıldan az sürede Covid-19'a karşı etkili aşılar üretilebilmişti.

Çin'de halen kamuya ait Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği inaktif aşılar acil kullanım onayıyla insanlara uygulanıyor.

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