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HaberlerSağlıkÇin, Covid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için...
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Çin, Covid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer firmaların aşılarıyla karıştırmayı planlıyor

Çinli Sinopharm ve Sinovac aşı firmalarının, etkililiğini arttırmak için ürettikleri Covid-19 aşılarının içeriğini, diğer ilaç şirketlerinin ürettiği aşıların içeriğiyle bir araya getirmeyi planladığı kaydedildi

Çin, Covid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için...
Çin, Covid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için...
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AA

Çinli aşı üreticileri, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri aşıların içeriğini, koruyuculuğunu artırmak amacıyla diğer ilaç firmalarının aşılarının içeriğiyle karıştırmak istediklerini açıkladı.

Pekin merkezli Sinovac ilaç firması yetkilileri, ürettikleri CoronaVac aşısının içeriğinin, diğer Covid-19 aşılarıyla karıştırılmasına ilişkin Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nden araştırmacılarla ön görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

Araştırmacılar, aşı içeriklerini bir araya getirme işleminin, aşıların virüse karşı etkinliğini artırabilecek yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın farklı noktalarında da Covid-19’a karşı üretilen aşı içeriklerinin birleştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü biliniyor.

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