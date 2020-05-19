Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - PEKİN

AA

Başkent Pekin'deki büyükelçilik konutunda yapılan törene Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen ile elçilik çalışanları katıldı.Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Büyükelçi Önen, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs'ı istedikleri gibi kutlayamadıklarını belirterek, Milli Mücadele dönemindeki inanç, birlik ve beraberliğin aynı kararlılıkla sürdürülmesinin, bağımsızlığımızın güvencesi ve Türkiye'nin her alanda başarıya ulaşmasının anahtarı olduğunu söyledi.Kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Önen, "Bayrağımızın bin yıllık vatan toprağımızın üzerinde ve dünyanın her köşesinde özgürce dalgalanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'mizin önder kadrosuna, Kurtuluş Savaşı’mızda ve ülkemizin şanlı tarihi boyunca egemenlik ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize bu mübarek ramazan gününde Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyor, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sevgi, saygıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.Diğer yandan Çin halkına 19 Mayıs'ı Çince konuştuğu bir videoyla anlatan Önen, burada Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele döneminden bahsetti.Önen, herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak konuşmasını tamamladı.