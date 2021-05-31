Çin'de, 20 yerel Kovid-19 vakası saptanan Guangdong'dan ayrılmak isteyenlerden negatif sonuçlu test isteniyor

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Hong Kong Özel İdari Bölgesi sınırındaki Guangdong'da 1 günde 20 yerel vakanın tespit edilmesi, eyalet hükümeti yetkililerini seyahat önlemlerini sıkılaştırmaları için harekete geçirdi.

Guangdong hükümetinin aldığı karara göre, eyaletten hava, kara ve demir yoluyla ayrılmak isteyenlerin, son 72 saat içinde yapılan nükleik asit testlerinin sonucunun negatif olması gerekiyor.

Karar kapsamında, tır veya kamyon şoförleri için ana yollarda test merkezleri kuruldu.

Guangdong'un başkenti Guangzhou'da önceki gün, sağlık yetkilileri evlere giderek Kovid-19 testleri yaparken bazı bölgelerdeki marketler, kreşler ve restoranlar kapatıldı.

Guangzhou'da 21 Mayıs'ta yerel vakaların saptanmasının ardından kitlesel test yapılmasına karar verilmişti. Buna göre, 26 Mayıs'a kadar 700 bin kişiye test yapılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de şimdiye kadar 91 bin 99 Kovid-19 vakası tespit edildi.

4 bin 636 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 135.