Çin'de 46, Güney Kore'de 58 yeni Kovid-19 vakası görüldü

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı irtibatlı 46 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 35 yeni vakadan 22'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 13'ü de Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 330’a çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 908 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 288 olarak açıklandı.

- Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 92'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 46'sı yurt dışı irtibatlı 58 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 150’ye çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 890 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 298 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay sonra ilk kez günlük vaka sayıları dün 100’ü aşmıştı.

- Kuzey Kore'de sınır kenti karantina altına alındı

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Güney Kore'den sınır kenti Kaesong'a yasa dışı yollarla giren bir kişide Kovid-19 belirtilerine rastlandı.

Kaesong, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınırken kentte acil durum ilan edildi.

Kuzey Kore'de resmi verilere göre henüz Kovid-19'a rastlanmazken, salgın belirtileri görülen kişide virüs tespit edilmesi durumunda ülkedeki ilk koronavirüs vakası da kayıtlara geçmiş olacak.



