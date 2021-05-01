Çin'de 5 günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 18,3 milyon tren yolculuğu yapılması bekleniyor

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Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Devlet Demiryolları Grubu, 5 günlük tatilde tekil tren yolculuklarının sayısının, 106 milyonu bulmasının beklendiğini açıkladı.

Kuruluş, tatilin ilk gününde 18,3 tekil yolculuk yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Yolculuk sayılarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 2019 İşçi Bayramı'na kıyasla, tatilin ilk gününde yüzde 6,1, toplamda ise binde 8 artması bekleniyor.

Artış, Kovid-19 salgının kontrol altına almayı başaran ülkedeki halkın güven duygusunun işareti olarak yorumlanıyor.

- Çin Seddi ziyaretçi rezervasyonları limite yaklaştı

Öte yandan tarihi Çin Seddi'ni en çok ziyaretçi çeken bölgesi olan Pekin'in 80 kilometre kuzeyindeki Badaling'de 1-3 Mayıs tarihlerinde, Kovid-19 nedeniyle hafta sonları için belirlenen 50 binlik ziyaretçi limitine yaklaştığı, bu sabah itibarıyla 48 bin 750 rezervasyon yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin, aldığı tedbirlerle salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

Ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 vaka görülürken hayatını kaybeden olmadı.