Çin'de 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş, ülkenin eğitim sistemini tartışmaya açtı
15 sayfalık özgeçmişte, 5 yaşındaki çocuğun 'kendisine güvenen' bir birey olduğu ifade ediliyor, bugüne kadar 10.000 kitap okuduğu, haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı iddia ediliyor. Özgeçmiş, sosyal medyada Çin'deki özel okulların öğrenci seçme sisteminin sorgulanmasına da neden olmuş durumda.
02.11.2018 - 12:49 | Güncelleme:
Çin'de 5 yaşındaki bir çocuk için hazırlanan ve çocuğun o güne kadarki başarılarını sıralayan özgeçmiş, sosyal medyada viral olup ülkedeki özel okul sisteminin çocukları bu kadar erken yaşta yoğun bir rekabetin içine itmesinin ne derece doğru olduğu konusunu tartışmaya açtı.
15 sayfalık özgeçmişte, 5 yaşındaki çocuğun 'kendisine güvenen' bir birey olduğu ifade ediliyor ve 'çok farklı alanlarda zengin deneyimlerinin' bulunduğu vurgulanıyor.
Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan özgeçmiş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Özgeçmişte ayrıca çocuğun çok sayıda hobisi olduğu vurgulanıyor ve piyano çaldığı hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go'da çok başarılı olduğu söyleniyor.
Özgeçmişin bir bölümünde 5 yaşındaki çocuğun hem İngilizce hem de Çince olmak üzere toplamda 10.000'den fazla kitap okuduğu iddia ediliyor.
Başka bir bölümde ise çocuğun o güne kadar seyahat ettiği ülkeleri gösteren bir harita bulunuyor.
Çocuğun karakterine dair hazırlanan bölümdeyse, 'güçlü bir karaktere sahip olduğu' ifade ediliyor ve bu görüşü desteklemek için aşıları yapılırken ağlamadığı örneği veriliyor.
'Yenilgiye tahammül edebilir' ifadesi altında ise "Eğer azar yersem, kendime hızla çeki düzen verip derslerime dönebilirim" sözleri yer alıyor.
Haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı belirtilen çocuğun, yazılarında duygularını kağıda dökmeyi sevdiği de vurgulanıyor.
'Ben bir ömür uğraşsam bunları yapamam'
Sosyal medya kullanıcıları ise 5 yaşındaki bir çocuk için 15 sayfalık bir özgeçmiş hazırlanmasının hem şaşırtıcı, hem de ürkütücü olduğunu söyledi.
Bir Weibo kullanıcısı "Ben bu çocuğun 5 yaşına gelene kadar yaptıklarını bir ömür boyu yapamam" dedi.
Bazı kullanıcılar ise gördükleri özgeçmişin kendilerini çocuk yapma fikrinden caydırdığını belirtti.
Çin'de aileler çocuklarını ülkenin seçkin özel okullarına yazdırabilmek için alışılmadık yöntemler deneyebiliyor.
Bazı özel okullar öğrencileri seçerken anne ve babaları da değerlendirmeye tabi tutmaya başlamış durumda.
Özel okullara giriş baskısının yarattığı rekabetle ülkede okul sonrası özel derslere ve müzik eğitmenlerine olan talep de giderek artıyor.
Çinli eğitim danışmanlığı firmaları, öğrencilere özel kişiselleştirilmiş çalışma programları hizmeti veriyor ve sınav koçluğu yapıyor.
Çin hükümeti ise çocuklar için özgeçmiş hazırlanmasını onaylamıyor.
Şubat ayında Şangay'daki özel okullara gönderilen bir talimatta öğrenci seçimlerinde anne ve babaların gönderdiği çocuk özgeçmişlerinin değerlendirmede dikkate alınmaması istenmişti.
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Çin'de 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş, ülkenin eğitim sistemini tartışmaya açtı/cin-de-5-yasindaki-cocuk-icin-hazirlanan-ozgecmis-ulkenin-egitim-sistemini-tartismaya-acti-22026372202637
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