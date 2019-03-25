Çin'de '518 milyon yıllık' binlerce fosil bulundu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Bilim insanları, Çin'in Hubei eyaletinde bir nehir kıyısında yaklaşık 518 milyon yıllık olduğu tahmin edilen binlerce fosil buldu.
Canlıların deri, göz ve iç organları gibi yumuşak dokularının bile çok iyi korunmuş olduğu için fosillerin "büyüleyici" bir keşif olduğu belirtiliyor.
Paleontologlar Danshui nehri yakınında bulunan fosillerin yarısından fazlasının "keşfedilmemiş türlere" ait olduğu söylüyor.
Fosillerin günümzden 545 milyon yıl önce başlayıp, 495 milyon yıl önce sona erdii kabul edilen Kambriyen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.
Bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplandı ve şu ana kadar ancak 4351'i incelenebildi.
İncelenen türler arasında solucanlar, denizanaları, deniz anemaonları ve su yosunları var.
Araştırmanın liderlerinden Çin Kuzeybatı Üniversitesi'nden Profesör Şingliang Zhang fosillerin "canlıların kökenine dair çok önemli bir kaynak" olacağını belirtti.
Profesör Robert Gaines de fosillerin büyük oranda denizanası ve solucan gibi, normalde fosilleşme şansı çok düşük olan yumuşak dokulu canlılara ait olması nedeniyle çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Canlıların bir fırtına sonucu ani olarak tortu altında kaldığı ve bu sayede çok iyi korunduğu tahmin ediliyor.
Araştırmada yer almayan ancak keşfi BBC Bilim için değerlendiren paleontolog Allison Daley keşfin son 100 yılın en büyük keşiflerinden biri olduğunu söyledi.
Daley "Aklımı başımdan aldı, bir paleontolog olarak bu kadar inanılmaz bir keşfe tanık olacağımı tahmin bile edemezdim. İlk kez korunmuş bir denizanası görüyoruz" dedi.
Araştırma ekibi geri kalan fosillerin türlerini belirlemeye çalışıyor. Aynı zamanda bölgede kazı çalışmaları da sürüyor.
Fosillerin ait olduğunun düşünüldüğü Kambriyen döneminde dünya üzerindeki hayvan çeşitliliğinde çok büyük bir artış yaşanmıştı.
Profesör Robert Gaines, biyolojik çeşitliliğin bugün doğal karşılanan bir olgu olduğunu ancak birçok hayvan türünün Kambriyen dönemindeki "patlamada" ortaya çıktığını belirtiyor. Gaines "Bu bize aynı zamanda varolmuş tüm hayvanlarla ne kadar derin bir yakınlığımız olduğuna da gösteriyor" diyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.