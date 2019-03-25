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Çin'de '518 milyon yıllık' binlerce fosil bulundu

Hubei bölgesinde bir nehir kıyısında bulunan fosillerin yaklaşık 518 milyon yıllık olabileceği ve canlıların deri, göz ve iç organları gibi yumuşak dokularının bile çok iyi korunmuş olduğu için fosillerin "büyüleyici" bir keşif olduğu belirtiliyor. Bölgeden toplanan 20 binden fazla fosil numunesinin ancak 4351'i incelenebildi.

Giriş: 25.03.2019 - 09:55 | Güncelleme:
- Ao Sun
Bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplandı ve şu ana kadar ancak 4351'i incelenebildi.

Bilim insanları, Çin'in Hubei eyaletinde bir nehir kıyısında yaklaşık 518 milyon yıllık olduğu tahmin edilen binlerce fosil buldu.

Canlıların deri, göz ve iç organları gibi yumuşak dokularının bile çok iyi korunmuş olduğu için fosillerin "büyüleyici" bir keşif olduğu belirtiliyor.

Paleontologlar Danshui nehri yakınında bulunan fosillerin yarısından fazlasının "keşfedilmemiş türlere" ait olduğu söylüyor.

Fosillerin günümzden 545 milyon yıl önce başlayıp, 495 milyon yıl önce sona erdii kabul edilen Kambriyen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

"20 binden fazla numune"

Bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplandı ve şu ana kadar ancak 4351'i incelenebildi.

İncelenen türler arasında solucanlar, denizanaları, deniz anemaonları ve su yosunları var.

- Ao Sun

Araştırmanın liderlerinden Çin Kuzeybatı Üniversitesi'nden Profesör Şingliang Zhang fosillerin "canlıların kökenine dair çok önemli bir kaynak" olacağını belirtti.

Profesör Robert Gaines de fosillerin büyük oranda denizanası ve solucan gibi, normalde fosilleşme şansı çok düşük olan yumuşak dokulu canlılara ait olması nedeniyle çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Canlıların bir fırtına sonucu ani olarak tortu altında kaldığı ve bu sayede çok iyi korunduğu tahmin ediliyor.

"Son 100 yılın en önemli keşiflerinden"

Araştırmada yer almayan ancak keşfi BBC Bilim için değerlendiren paleontolog Allison Daley keşfin son 100 yılın en büyük keşiflerinden biri olduğunu söyledi.

Daley "Aklımı başımdan aldı, bir paleontolog olarak bu kadar inanılmaz bir keşfe tanık olacağımı tahmin bile edemezdim. İlk kez korunmuş bir denizanası görüyoruz" dedi.

- Robert Gaines

Araştırma ekibi geri kalan fosillerin türlerini belirlemeye çalışıyor. Aynı zamanda bölgede kazı çalışmaları da sürüyor.

Fosillerin ait olduğunun düşünüldüğü Kambriyen döneminde dünya üzerindeki hayvan çeşitliliğinde çok büyük bir artış yaşanmıştı.

Profesör Robert Gaines, biyolojik çeşitliliğin bugün doğal karşılanan bir olgu olduğunu ancak birçok hayvan türünün Kambriyen dönemindeki "patlamada" ortaya çıktığını belirtiyor. Gaines "Bu bize aynı zamanda varolmuş tüm hayvanlarla ne kadar derin bir yakınlığımız olduğuna da gösteriyor" diyor.

- Robert Gaines
Araştırma ekibi henüz çalışmalarının başında olduklarını belirtiyor
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BBC TÜRKÇE

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