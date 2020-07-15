Çin'de 6, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası görüldü

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 606'ya çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 693 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 284 oldu.

- Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 551'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 39 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 11 yeni vakadan 6'sı mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 551'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 348 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı 1919'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Güney Kore'de dünden itibaren ülkeye, Kovid-19 yönünden yüksek riskli olduğu belirtilen Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen yabancılar için virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren, son 48 saat içinde verilmiş belge sunmaları şartı getirilmişti.

Ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde, hükümetin söz konusu uygulamayı 11 ülkeye daha genişleteceği belirtilmişti.