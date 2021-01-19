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Çin'de 8 gündür mahsur kalan madenciler 'Bize ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmeyin' yazılı not gönderdi

Çin'deki bir altın madeninde, geçen hafta yaşanan patlamada yeraltında mahsur kalan 12 madenci bir notla hala hayatta olduklarını bildirdi. Madenciler, yeraltında yaşayan olabileceği umuduyla iplerle yiyecek gönderen kurtarma görevlilerine "bize ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmeyin" yazılı bir not ulaştırdı.

Çin'de 8 gündür mahsur kalan madenciler 'Bize ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmeyin' yazılı not gönderdi
BBC TÜRKÇE
- AFP
Madencilerin girişin 600 metre altında mahsur kaldıkları düşünülüyor.

Çin'deki bir altın madeninde, geçen hafta yaşanan patlamada yeraltında mahsur kalan 12 madenci bir notla hala hayatta olduklarını bildirdi.

Madenciler, yeraltında yaşayan olabileceği umuduyla iplerle yiyecek gönderen kurtarma görevlilerine "bize ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmeyin" yazılı bir not ulaştırdı.

Mahsur kalan işçilerle, kurtarma görevlileri arasında bir telefon hattı kuruldu. Patlamada anında madende bulunan diğer 10 işçinin akıbeti ise belirsiz.

Güvenlik kurallarının pek sıkı uygulanmadığı Çin'deki madenlerde sık sık kazalar yaşanıyor.

22 işçi, ülkenin doğusunda bulunan Şandong bölgesindeki Huşan Madeni'nde 10 Ocak'ta yaşanan patlamanın çıkışa ve inşası süren iletişim sistemlerine zarar vermesiyle mahsur kaldılar.

Kurtarma görevlileri, madenin çeşitli noktalarına darbeler vurup, hayat işareti arıyordu ve en sonunda madenin içlerine sarkıttıkları iplerin çekildiğini hissettiler.

Resmi medyaya göre, madencilerden bazılarıyla yüzeyden kazılan uzun, ince bir iletişim tüneli sayesinde temas kuruldu. Daha sonra bu delikten gıda, ilaç, kağıt ve kalem gönderildi.

Madencilerden gelen el yazısında, madenin orta kesimlerindeki 12 kişinin hala hayatta olduğu belirtildi.

Notu yazan madenci "Benden başka 11 kişi daha var, biri yaralı ve kalan 10 kişinin durumu belirsiz" dedi. Notta ayrıca ağrı kesici istendi, kurtarılma umudu dile getirildi ve kurtarma görevlilerine teşekkür edildi.

Daha sonra Şandong'daki Yantai kentinin Genel Sekreter Yardımcısı Chen Fei, "çok zayıf durumdaki" madencilerle telefon iletişiminin kurulduğunu söyledi.

Chen "Üçüncü tüneli açmamızın, madenciler üzerinde heyecan verici etkisi oldu. Onları yakında madenden çıkartacağımıza inanıyorlardı ve umutluydular. Acil ilaç ve malzeme istediler" dedi.

- Reuters
Kurtarma görevlileri, madencileri çıkartmak için zamana karşı yarışıyor.

Chen, madencilere iki gün yetecek ilaç ve yiyeceğin gönderildiği belirtildi. Ağrı kesicinin yanı sıra yaralılar için farklı ilaçlar ve bant da istendi.

Madenciler ayrıca, yeraltı sularının seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. Kurtarma görevlilerinden biri, madencileri kurtarmak için zamana karşı yarıştıklarını belirtti.

Çin medyası, girişin 600 metre kadar altındaki madencilerin kurtarılması umuduyla, başka tüneller de kazıldığını kaydetti.

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