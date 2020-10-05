Çin'de 8 günlük ulusal tatilin ilk 4 gününde yerli turist sayısı 425 milyona çıktı

AA

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatilin ilk yarısında iç turizmden 45,8 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Çin vatandaşlarının tatilde ülke içi seyahatlere gösterdiği ilgi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alındığına dair güven duygusunun işareti olarak yorumlanıyor.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 85 bin 470 vaka görülürken 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Mart başından bu yana Kovid-19 vakalarındaki artışın kontrol altına alınması başarılan ülkede 17 Nisan'dan bu yana virüse bağlı can kaybı bildirilmedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 35,5 milyonu aşkın kişiye bulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 43 bin 528 kişi yaşamını yitirdi.